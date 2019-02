Volleyball : Volleyball-Meister SSC Schwerin bleibt auswärts ungeschlagen

Der deutsche Volleyball-Meister SSC Palmberg Schwerin bleibt in der Bundesliga auswärts ungeschlagen. Die Mecklenburgerinnen gewannen am Samstagabend vor 1193 Zuschauern in der Aachener Sporthalle Neuköllner Straße bei den Ladies in Black Aachen nach nur 75 Spielminuten glatt mit 3:0 (29:27, 25:18, 25:19) und feierten eine gelungene Generalprobe vor dem Champions League-Spiel am kommenden Mittwochabend beim italienischen Meister Imoco Volley Conegliano.

von dpa

03. Februar 2019, 09:50 Uhr

Nach dem fünften Ligasieg in Folge sind die Schwerinerinnen weiter die ärgsten Verfolgerinnen von Tabellenführer Allianz MTV Stuttgart, der dem SSC Ende Dezember vergangenen Jahres die bislang einzige Saison-Niederlage in der Bundesliga zugefügt hat. Die ungeschlagenen Schwäbinnen haben nach 15 Spielen der Hauptrunde 43 Punkte auf dem Konto, Schwerin folgt mit drei Punkten Rückstand deutlich vor dem Dresdner SC (32).

In Aachen ließen die Schwerinerinnen anders als Hinspiel, das nur knapp 3:2 für den meister endete, lediglich im ersten umkämpften ersten Satz Zweifel an ihrer deutlichen Überlegenheit aufkommen. Nach einem zwischenzeitlichen Fünf-Punkte-Rückstand beim 11:16 steigerte sich das Team von Trainer Felix Koslowski und entschied den Abschnitt dank eines erfolgreichen Blocks der kroatischen Nationalspielerin Beta Dumancic noch für sich.

Danach dominierten die Mecklenburgerinnen deutlich. Zur besten SSC-Spielerin wurde die niederländische Britt Bongaerts, die in der vergangenen Saison noch für Ladies in Black aufschlug, gewählt. Die meisten Punkte für den deutschen Rekordmeister holten Außenangreiferin McKenzie Adams (17) und Diagonalspielerin Kimberly Drewniok (16).