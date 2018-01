Volleyball : Volleyball-Meister SSC Schwerin erkämpft 3:2-Sieg in Aachen

Volleyball-Meister SSC Palmberg Schwerin hat mit einem schwer erkämpften 3:2 (25:15, 15:25, 22:25, 25:18, 25:23) den zehnten Saisonsieg in der Bundesliga gefeiert und Anschluss an die Tabellenspitze gehalten. «Das gesamte Spiel war ein Wechselbad der Gefühle. Und allein der fünfte Satz war schon das Eintrittsgeld wert», sagte SSC-Trainer Felix Koslowski am Samstagabend nach dem umkämpften Match, das vor vor 1005 Zuschauern in der Sporthalle Neuköllner Straße 123 Spielminuten dauerte.

von dpa

21. Januar 2018, 13:27 Uhr

Koslowskis Team war furios und nahezu fehlerfrei in die Partie beim Tabellenfünften gestartet. Doch die heimstarken Aachenerinnen stellten in der Folge zuerst den Satzausgleich und dann sogar die 2:1-Führung her, ehe Schwerin zum 2:2-Satzausgleich punkten und die Gastgeberinnen in den entscheidenden Tie-Break zwingen konnte.

Der elffache deutsche Meister dominierte da bis zum Stand von 11:6 zunächst deutlich. Doch plötzlich blieben die Angriffe des SSC immer wieder im gegnerischen Block hängen, kämpfte sich Aachen bis auf 13:13 noch einmal zurück ins Spiel. In der Folge vergab Schwerin acht Spielbälle, eher Zuspielerin Denise Hanke mit einem Aufschlag-Ass den erfolgreichen Schlusspunkt setzte.

Als beste Schweriner Spielerin wurde Außenangreiferin Greta Szakmary geehrt. Die ungarische Nationalspielerin war zugleich mit 23 Zählern die erfolgreichste Punktesammlerin beim deutschen Rekordmeister.