Volleyball : Volleyball-Meister SSC Schwerin erreicht Pokal-Halbfinale

Volleyball-Meister SSC Palmberg Schwerin steht im Halbfinale des DVV-Pokals. Die Mecklenburgerinnen feierten am Samstagabend vor 1007 Zuschauern einen 3:0 (25:18, 25:16, 25:14)-Auswärtssieg beim USC Münster. «Es lief von Beginn an wie erhofft. Vor allem die Blockarbeit gegen die notgedrungen neu formierte Mannschaft des USC war vorbildlich», sagte Trainer Felix Koslowski. Der Erfolg stand nach 70 Spielminuten fest.

von dpa

25. November 2018, 14:26 Uhr

Im Duell Rekordmeister gegen Rekordpokalsieger profitierte die in Bestbesetzung angetretene Meistermannschaft von den Personalproblemen der krankheitsbedingt stark dezimierten Gastgeber. Zwar setzte der USC den zwölffachen deutschen Meister mit effizienten Aufschlägen unter Druck. Doch die in Top-Form agierende Zuspielerin Denise Hanke konnte selbst schwierige Ballannahmen verwerten und die Schweriner Angreiferinnen gut in Szene setzen.

Beste Schweriner Spielerin war Denise Hanke. Erfolgreichste Punktesammlerinnen waren Kimberly Drewniok und Beata Dumancic mit jeweils 24 Punkten.