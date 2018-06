Volleyball : Volleyball-Meister SSC Schwerin im Pokal gegen Vilsbiburg

Volleyballmeister SSC Palmberg Schwerin trifft im Achtelfinale um den deutschen Volleyball-Pokal der Frauen auf den Bundesliga-Rivalen Rote Raben Vilsbiburg. Das hat die Auslosung am Freitag ergeben. «Endlich mal wieder ein Heimspiel ist natürlich toll, da freuen wir uns drüber. Vielleicht haben wir ja dann in den späteren Runden auch dieses Glück», sagte SSC-Trainer Felix Koslowski in einer Vereinsmitteilung.

von dpa

15. Juni 2018, 15:28 Uhr

Die Begegnung wird am Wochenende 3./4. November in Schwerin stattfinden. Ein Pokalheimspiel hatte der deutsche Rekordmeister zuletzt im November 2013. Danach musste der SSC im DVV-Cup ausnahmslos auswärts antreten.