Volleyball : Volleyball-Meister SSC Schwerin kassiert erste Niederlage

von dpa

26. Dezember 2018, 21:33 Uhr

Volleyball-Meister SSC Palmberg Schwerin hat nach neun Siegen in Folge die erste Niederlage in der Bundesliga-Saison kassiert. Die Mecklenburgerinnen verloren am Mittwochabend vor über 1900 Zuschauern in der ausverkauften heimischen Arena gegen Vizemeister Allianz MTV Stuttgart mit 1:3 (25:20, 21:25, 22:25, 23:25), behaupten aber dennoch die Tabellenführung. Der Titelverteidiger liegt mit 25 Punkten noch zwei Zähler vor den ungeschlagenen Stuttgarterinnen, die eine Partie weniger bestritten haben. Dritter ist Pokalsieger Dresdner SC mit 18 Punkten.