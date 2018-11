Volleyball : Volleyball-Meister SSC Schwerin übernimmt Tabellenführung

Volleyball-Meister SSC Palmberg Schwerin hat am Dienstagabend mit einem 3:0 (25:8, 25:13, 25:16)-Erfolg beim VC Olympia Berlin die Tabellenführung in der Bundesliga übernommen. «Meine Mannschaft ist sehr fokussiert aufgetreten, hat wenig Fehler gemacht und durchweg hochkonzentriert agiert», sagte Trainer Felix Koslowski. Der SSC verdrängte Pokalsieger Dresdner SC von Platz eins. Beide Teams treffen am kommenden Samstag in der Elbestadt aufeinander.

von dpa

27. November 2018, 20:51 Uhr

In einem einseitigen Spiel konnte es sich Koslowski erlauben, mit Jennifer Geerties, Denise Hanke, Beata Dumancic und Lauren Barfield gleich vier Stammspielerinnen zu schonen und so Akteurinnen aus der zweiten Reihe Einsatzzeiten zu verschaffen. Auch Neuzugang Nanako Sakamoto kam nicht zum Einsatz. Die Japanerin war im Abschlusstraining mit dem rechten Fuß umgeknickt. Nach Vereinsangaben soll die Angreiferin aber bereits in einer Woche wieder einsatzfähig sein.

Beste Schweriner Spielerin war Tessa Polder, die gemeinsam mit McKenzie Adams zu den erfolgreichsten Schweriner Punktesammlerinnen avancierte. Beide Neuzugänge steuerten jeweils 13 Zähler bei.