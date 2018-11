Volleyball : Volleyball: SV Warnemünde bezwingt TV Baden mit 3:2

von dpa

18. November 2018, 19:54 Uhr

Volleyball-Zweitligist SV Warnemünde hat sein zweites von bislang vier Heimspielen dieser Saison gewonnen. Die Mecklenburger bezwangen am Sonntagabend Aufsteiger TV Baden vor 416 Zuschauern in der Rostocker Ospa Arena nach 135 Spielminuten im Tie Break mit 3:2 (25:23, 24:26, 19:25, 25:22, 15:11). Mit insgesamt vier Siegen hat die Mannschaft des slowakischen Trainers Jozef Janosik nach nur sieben Spieltagen bereits so oft gewonnen wie in der gesamten Saison des Vorjahres. Die Gastgeber verbesserten sich mit dem Heimerfolg vom sechsten auf den vierten Rang.