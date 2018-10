Volleyball : Volleyball-Zweitligist SV Warnemünde: Zweiter Auswärtssieg

Die Volleyball-Männer des SV Warnemünde bleiben Tabellenzweite in der 2. Bundesliga Nord. Das Team von Trainer Jozef Janosik feierte am Samstag vor 290 Zuschauern in der Sporthalle Krondorf mit einem 3:1 (23:25, 26:24, 25:22, 25:23)-Sieg beim VC Bitterfeld-Wolfen den zweiten Auswärtssieg der Saison. Warnemünde hat nach fünf Spieltagen ebenso wie Tabellenführer Kieler TV elf Punkte auf dem Konto, allerdings das etwas schlechtere Satzverhältnis gegenüber dem Aufsteiger.

von dpa

21. Oktober 2018, 15:02 Uhr

Nach dem verlorenen Auftaktsatz steigerten sich die Warnemünder in einem spannenden Spiel und entschieden die folgenden Durchgänge jeweils knapp für sich. Bester Spieler im Team der Mecklenburger war Außenangreifer Tommy Mehlberg.