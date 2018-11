Volleyball : Volleyball-Zweitligist VCO Schwerin bleibt sieglos

Volleyball-Zweitligist VC Olympia Schwerin bleibt in dieser Saison sieglos. Das Bundesstützpunktteam verlor am Sonntagabend bei der SV Bad Laer glatt mit 0:3 (13:25, 19:25, 19:25). Am Vortag unterlagen die Mecklenburgerinnen bei der SV Blau-Weiß Dingden ebenfalls mit 0:3 (15:25, 18:25, 9:25).

von dpa

18. November 2018, 20:04 Uhr

«Die Niederlagen werfen uns nicht aus der Bahn. Wir kassieren in unseren Spielen einfach noch zu viele Negativ-Punkte-Serien. Wenn wir unseren eingeschlagenen Weg fortsetzen, werden in der Rückrunde die Erfolge kommen», sagte Trainer Bart Jan van der Mark. Die Niederlage vor 120 Zuschauern in Bad Laer stand nach 71 Spielminuten fest. Beste VCO-Spielerin war Rica Tochtenhagen.