Volleyball : Volleyball-Zweitligist Warnemünde besiegt Lindow-Gransee 3:2

Volleyball-Zweitligist SV Warnemünde hat sein drittes Spiel in Folge gewonnen. Die Mecklenburger bezwangen am Sonntagabend vor 456 Zuschauern in der heimischen Ospa-Arena den SV Lindow-Gransee mit 3:2 (25:22, 15:25, 28:26, 16:25, 15:12). «Das war ein wichtiger Sieg gegen die aus meiner Sicht wahrscheinlich beste Mannschaft der gesamten Liga. Entscheidend war, dass wir in den wichtigen Momenten mannschaftliche Geschlossenheit gezeigt haben», sagte Trainer Jozef Janosik.

von dpa

02. Dezember 2018, 21:16 Uhr

In einem Spiel zweier Mannschaften auf Augenhöhe zeigte das Team des 39-Jährigen vor allem nach den beiden verlorenen Sätzen enorme kämpferische Qualitäten. Durch den Sieg verbessern sich die Gastgeber auf Rang drei der Tabelle. Bester Spieler war Außenangreifer Piotr Adamowicz.