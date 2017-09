Unfälle : Vollsperrung der A20 nach Lkw-Unfall

vergrößern 1 von 1 Foto: Stefan Puchner 1 von 1

Ein Lkw-Unfall hat am Freitag zu einer Vollsperrung der Autobahn 20 zwischen den Anschlussstellen Neubrandenburg Nord und Altentreptow in Fahrtrichtung Lübeck geführt. Ein 59 Jahre alter Lastwagenfahrer sei mit seinem Lkw-Gespann aus zunächst ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und habe die Schutzplanke durchbrochen, teilte die Polizei mit. Da für die Bergungsarbeiten ein Kran benötigt wurde, musste die A20 am späten Nachmittag stundenlang gesperrt werden. Es kam zu einem Stau. Der Lastwagenfahrer blieb unverletzt.

Mitteilung der Polizei

von dpa

erstellt am 01.Sep.2017 | 19:26 Uhr