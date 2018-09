Immobilien : Vom Bunker bis zum Ferienhof: Immobilien versteigert

Ein Bunker, ein Ferienhof oder auch ein Mehrfamilienhaus: Bei einer Versteigerung der Norddeutschen Grundstücksauktionen AG (NDGA) in Rostock haben 45 Immobilien den Besitzer gewechselt. Wie die NDGA am Samstagabend mitteilte, lag der Auktionserlös bei insgesamt 4,4 Millionen Euro. Allein 1,5 Millionen Euro erzielte ein vermietetes Mehrfamilienhaus von 1935 im Ostseebad Warnemünde. Ein zweigeschossiger Vierkant-Bunker in Wilhelmshaven mit Splitterschutz-Wänden und Stahltüren kostete am Ende 70 000 Euro.

von dpa

02. September 2018, 12:38 Uhr

Auch ein Grundstück im Bezirk Hamburg-Harburg kam unter den Hammer. Das Startangebot lag bei 45 000 Euro - bei 126 000 Euro wurde schließlich der Zuschlag erteilt. Für einen Ferienhof mit Wohnhaus in Nobbin im Nordosten Rügens gab der Höchstbietende 405 000 Euro. Bei den versteigerten Immobilien aus Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Hamburg handelte es sich vor allem um Ein- und Mehrfamilienhäuser sowie Grundstücke. Rund 250 Bieter und Gäste waren gekommen.