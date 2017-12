von dpa

erstellt am 24.Dez.2017 | 10:25 Uhr

Ein 43 Jahre alter Lastwagenfahrer ist in Upahl im Landkreis Nordwestmecklenburg von seinem eigenen Fahrzeug erdrückt worden. Er wollte am Samstag auf einem Betriebsgelände ein Tor öffnen, als der Lkw losrollte und den Mann am Tor einklemmte, wie die Polizei mitteilte. Der 43-Jährige starb wenig später an der Unfallstelle.