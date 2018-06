Kunst : «Vom Glück des Sammelns»: Ernst-Barlach-Ausstellung

In der Güstrower Ernst-Barlach-Stiftung ist am Samstag die Jahresausstellung «Vom Glück des Sammelns - Ernst Barlach. Erwerbungen 2005-2018» eröffnet worden. Zu sehen sind Plastiken, grafische Arbeiten, Fotografien sowie Briefe und Postkarten. Es seien aber auch drei Arbeiten mit Keramik dabei. Oft werde vergessen, dass Barlach (1870-1938) vor allem in den Anfangsjahren keramisch gearbeitet und auch gelehrt hat, sagte Fraziska Hell, wissenschaftliche Mitarbeiterin der Ernst-Barlach-Stiftung.

von dpa

30. Juni 2018, 16:11 Uhr

Unter den gut zehn Plastiken befänden sich auch eindrucksvolle Stücke wie «Die tanzende Alte» oder der «Der Mann im Stock», die Darstellung eines Mannes im Pranger. Hinzu konme eine Reihe von Büsten aus dem mehrere Jahrzehnte umfassenden Schaffenswerk Barlach.

Die insgesamt rund 80 Exponate sind bis Ende September zu sehen. Die Ausstellung knüpft den Angaben zufolge an eine zehn Jahre zurückliegende Schau mit Barlachs Werken an.