Bildung : Vom Urlauber zum Lehrer: Ministerium hängt Werbeplakate

Vom Strand in die Schule - nach diesem Motto hat das Bildungsministerium am Freitag eine Plakat-Werbekampagne für neue Lehrer gestartet. Rund 100 Großplakate sollen über Pfingsten bei Urlaubern mit Lehrbefähigung Interesse wecken. «Mit den Plakaten wollen wir Touristen und Heimkehrende ansprechen, die ihre Familien oder Freunde im Land besuchen», sagte Bildungsministerin Birgit Hesse (SPD) in Schwerin.

von dpa

18. Mai 2018, 11:52 Uhr

In Schwerin und Rostock sowie von Bad Doberan bis Stralsund wird den Angaben zufolge mit einem Stralsund-Motiv und dem Text «Sei unsere Lehrer/in, wenn du einen Ankerplatz suchst» geworben. Zwischen Anklam und Zinnowitz lacht ein Kind von einer Schaukel, der Text lautet «Sei unsere Lehrer/in, wenn du hoch hinaus willst.»

Seit 2015 wirbt das Land auf Großflächenplakaten um Lehrer. Das Pfingstwochenende als Beginn der Tourismussaison ist seit 2016 ein Schwerpunkt.

Im Nordosten sind knapp 60 Prozent der Lehrkräfte über 50 Jahre alt und gehen damit in absehbarer Zeit in Ruhestand. Auch in anderen Bundesländern zeichnet sich akuter Lehrermangel ab. Deshalb sind in Mecklenburg-Vorpommern bereits die Verdienstmöglichkeiten für Lehrer verbessert worden. Zudem können Lehrer unter 40 Jahren verbeamtet werden.