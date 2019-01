Jahreswechsel : Von Duchamp bis Kempowski: Ausstellungshöhepunkte 2019

von dpa

01. Januar 2019, 11:25 Uhr

Kunst- und Geschichtsfreunde kommen 2019 in Mecklenburg-Vorpommern auf ihre Kosten: Die großen Museen widmen sich in Sonderausstellungen diversen Jubiläen. So wird zum 90. Geburtstag des Schriftstellers Walter Kempowski (1929-2007) im Kulturhistorischen Museum Rostock eine Ausstellung zu den Romanen vorbereitet, mit denen Kempowski seiner Heimatstadt Rostock ein literarisches Denkmal setzte. Der Kunst-Rebell Marcel Duchamp (1887-1968) wird im Staatlichen Museum Schwerin in Szene gesetzt. Anlass ist das zehnjährige Bestehen des Duchamp-Forschungszentrums an dem Haus. Eine weitere Schau widmet sich dort dem Maler Carl Malchin (1838-1923), der als Vater der modernen Landschaftsmalerei im Nordosten gilt.