Bau : Vor Bau-Verbandstag: Gute Stimmung in Baubranche

Rostock (dpa/mv) - In deutlich positiver Stimmung treffen sich am Freitag Vertreter der Baubranche zu ihrem Verbandstag in Rostock. Im vergangenen Jahr war eine Umsatzsteigerung von elf Prozent im Vergleich zu 2016 erzielt worden. Der Gesamtumsatz erreichte 2017 knapp 2,2 Milliarden Euro und damit erstmals seit etwa 15 Jahren wieder mehr als 2 Milliarden Euro. Das Thema des Bautages werde sein, dass dank der positiven Konjunktur diese gute Situation fortgesetzt werden soll, sagte der Hauptgeschäftsführer des Landes-Bauverbands, Jörg Schnell.

von dpa

13. April 2018, 08:28 Uhr

Für Konfliktstoff könnte jedoch die schwierige Situation in der Ausbildung junger Leute sorgen. Mit landesweit drei Standorten sei die schulische Ausbildung für die vergleichsweise kleine Zahl von rund 200 Lehrlingen pro Jahr ineffizient. Die Verbandsspitze hatte deshalb den Gedanken eines «Baucampus» in Rostock ins Gespräch gebracht. Dort könnte theoretische und berufspraktische Ausbildung für alle Bauberufe vereint werden.