Ausbildung : Vor Bewerbungsphase um Lehrstellen: Firmen-Angebote im Netz

Vor Beginn der heißen Bewerbungsphase um Lehrstellen nach den Winterferien bringen sich die Unternehmen in Stellung. Das Wirtschaftsministerium hat dazu die Internet-Aktion «Early Bird» (Früher Vogel) gestartet, wie ein Sprecher am Mittwoch in Schwerin mitteilte. Mehr als 100 Firmen landesweit hatten bis Mittwoch schon 275 Ausbildungsplatzangebote von der Kosmetikerin bis zum Elektroniker und von der Schifffahrtskauffrau bis zum Altenpfleger auf der Internetseite www.durchstarten-in-mv.de eingestellt.

von dpa

07. Februar 2018, 12:33 Uhr

Die Early-Bird-Aktion läuft den Angaben zufolge bis Ende März. Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) rief die Jugendlichen und Firmen auf, das kostenfreie Internet-Angebot in den Winterferien als Treffpunkt zu nutzen. Es gebe auch einen Live-Chat, bei dem Ausbildungsinteressierte und Unternehmer ihre Fragen zum Thema Lehre loswerden könnten. Zusätzlich würden die Unternehmen mit ihren Angeboten bei Facebook und auf Instagram vorgestellt.

Die Wirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern leidet unter einem Mangel an Bewerbern für Ausbildungsplätze. Knapp drei Stellen kamen nach Angaben des Ministeriums zuletzt auf einen Bewerber. Sorge bereite vor allem die Situation im Hotel- und Gastgewerbe. Dort sei es inzwischen eine Herausforderung, ausreichend Nachwuchs zu finden.