Gesundheit : Vor der Grippe: Kampagne für das Impfen

Schwerin (dpa/mv) - Die CDU-Landtagsfraktion fordert eine Impfkampagne für Mecklenburg-Vorpommern. Das Land weise zwar im Vergleich zu anderen Bundesländern eine überdurchschnittlich hohe Impfrate auf, dennoch gebe es noch Steigerungspotenziale in bestimmten Altersgruppen, sagte der Fraktionsvorsitzende Vincent Kokert am Dienstag in Schwerin. In dieser Woche soll sich der Landtag mit dem Thema befassen. Kokert zufolge sind vor allem Ältere von meist schweren und mitunter tödlich endenden Krankheitsverläufen betroffen. Die Monate Oktober und November seien ideal zum Impfen.