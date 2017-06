Kriminalität : Vor einem Monat gestohlene Polizeiwaffe bleibt verschwunden

Im Fall der vor einem Monat gestohlenen Polizeiwaffe in Loickenzin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) gibt es weiter keine Spur. Die Pistole samt Munition, Holster und Handfessel ist noch immer verschwunden, die Ermittlungen dauern an, wie eine Polizeisprecherin in Neubrandenburg am Freitag in Neubrandenburg sagte. Die Waffe war einem Beamten aus seinem Haus entwendet worden, als dieser auf einer Beerdigung war. Bei dem Einbruch verschwanden auch Bargeld, eine Kamera und Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Unklar sei auch noch, ob der Einbruch gezielt der Waffe gegolten habe, hieß es.

erstellt am 23.Jun.2017 | 08:30 Uhr