Tiere : Vor Eröffnung des Rostocker Polariums: Zwei Eisbären sind da

Drei Tage vor der offiziellen Eröffnung des Eisbärengeheges Polarium im Rostocker Zoo haben die zwei wichtigsten Bewohner, die Eisbären Noria und Akiak, ihre neue Heimat schon kennengelernt. Bereits am Montag sei Akiak, der vergangene Woche angekommen war, das erste Mal auf die Außenanlage gelassen worden, sagte Zoo-Kuratorin Antje Zimmermann. Am Dienstag bekam dann Noria, die am Samstag nach Rostock gebracht wurde, die Gelegenheit, das neue Gehege zu entdecken. «Wir möchten den beiden Tieren ausreichend Zeit geben, ihr neues Zuhause und sich selbst kennenzulernen», sagte Zimmermann.

von dpa

18. September 2018, 17:33 Uhr

Noria stamme aus dem Zoo Brno in Tschechien und Akiak, «ein echter Riese», aus dem Tierpark Rhenen in den Niederlanden. Beide Transporte seien sehr gut verlaufen, sagte Zimmermann. Nach einer Einweihungsfeier am Freitag werde das Polarium, in dem neben den Bären auch die Pinguine leben werden, am Samstag für alle Zoobesucher geöffnet sein. Der Zoo hatte bereits angekündigt, mit der Eröffnung des Polariums die sechs Jahre lang fast unveränderten Eintrittspreise moderat anzupassen.