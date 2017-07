Landtag : Vorausschauend Bauen: mit Leerrohren bei Erdarbeiten

Bei Tiefbauarbeiten wie bei dem beginnenden Breitbandausbau sollen in Mecklenburg-Vorpommern vorsorglich auch Leerrohre mit verlegt werden. Damit könnten massiv Kosten gespart werden, wenn später weitere Leitungen erforderlich seien, sagte der SPD-Abgeordnete Philipp da Cunha am Freitag im Landtag in Schwerin. Zudem blieben Anwohnern und Autofahrern oft langwierige Straßensperrungen erspart.