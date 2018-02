Verkehr : Vorbereitungen für Rückbau am A20-Loch begonnen

Am Montag haben an dem zerstörten Teilstück der Autobahn 20 bei Tribsees (Landkreis Vorpommern-Rügen) die Vorbereitungen zum Abriss der Fahrbahn begonnen. Ein Bagger habe mit dem Rückbau des Straßendammes begonnen, gleichzeitig würden alle Schutzplanken abmontiert, teilte das Verkehrsministerium am Montag mit. Am Nachmittag werde Verkehrsminister Christian Pegel (SPD) vor Ort erwartet.

von dpa

19. Februar 2018, 11:58 Uhr

Mit den Arbeiten sollen den Angaben zufolge Zufahrtswege für die Baufahrzeuge geschaffen werden, die beim späteren Rückbau des gesamten Straßendammes gebraucht werden. Die Ausschreibung für diesen Bauabschnitt liefen derzeit.

Seit September versinkt die A 20-Fahrbahn auf knapp 100 Meter Länge im moorigen Untergrund. Was genau im Boden das Desaster verursacht hat, ist noch immer ungeklärt.