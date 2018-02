Parteien : Vorbereitungen zu Aschermittwochstreffen mit Merkel laufen

Bei der CDU Mecklenburg-Vorpommern laufen die Vorbereitungen auf den Politischen Aschermittwoch in Demmin (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) - auch wenn Hauptrednerin Angela Merkel derzeit in Berlin im Dauereinsatz ist. «Es gibt viele Anmeldungen, und unsere CDU-Bundesvorsitzende Angela Merkel wird am 14. Februar nach jetzigem Stand auch da sein», sagte CDU-Landesgeschäftsführer Klaus-Dieter Götz am Mittwoch. Das Traditionstreffen in Demmin gilt als eine der größten Aschermittwochsveranstaltungen der Christdemokraten. Es hat auch zur 23. Auflage das Motto «Zeit für deutliche Worte».

von dpa

07. Februar 2018, 09:43 Uhr

«Wir sind gespannt», erklärte Götz mit Blick auf die Vorgänge in Berlin und ihre Auswirkungen auf die Demminer Veranstaltung. In der umgebauten Tennishalle eines Hotels werden wie in Vorjahren etwa 1000 Gäste erwartet. «Deutliche Worte» erwarten die CDU-Mitglieder zu Beginn vom neuen Landesvorsitzenden Vincent Kokert, der ebenfalls in Berlin war. Merkels eigener Bundestagswahlkreis liegt nördlich von Demmin in Vorpommern.

Die CDU ist im Nordosten mit rund 5200 Mitgliedern die stärkste Partei, zuletzt gab es 200 Eintritte im Jahr. Vor der CDU in Demmin treffen sich traditionell in Bayern CSU, SPD, Grüne und FDP.