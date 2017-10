Unfälle : Vorfahrt genommen: Drei Schwerverletzte bei Autounfall

vergrößern 1 von 1 Foto: Patrick Seeger 1 von 1

25.Okt.2017

Weil ein 32-Jähriger die Vorfahrt missachtete, sind er und zwei weitere Menschen bei einem Autounfall schwer verletzt worden. Der Mann war laut Polizei angetrunken. Er war am Dienstagabend in Alt Kosenow (Kreis Vorpommern-Greifswald) mit dem Auto unterwegs. Beim Linksabbiegen auf die Bundesstraße 109 achtete er offenbar nicht auf den Verkehr - und stieß mit einem anderen Wagen zusammen. Dessen 24 Jahre alter Fahrer und seine 17-Jährige Beifahrerin wurden mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, genauso wie der Unfallverursacher. Bei ihm wurde ein Atemalkoholwert von 0,6 Promille festgestellt. Die B109 musste für eineinhalb Stunden gesperrt werden.