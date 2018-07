Unfälle : Vorfahrt missachtet: zwei Verletzte

von dpa

16. Juli 2018, 16:07 Uhr

Zwei Menschen sind am Montag bei einem Unfall in Schwerin verletzt worden. Ein 63 Jahre alter Autofahrer habe am frühen Morgen einem anderen Wagen die Vorfahrt genommen, teilte die Polizei mit. Die Autos stießen zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls sei einer der Wagen gegen einen wartenden Lastwagen geschleudert worden. Beide Autofahrer kamen leicht verletzt in ein Krankenhaus. Den Sachschaden schätzte die Polizei auf 15 000 Euro.