Pferdesport : Vorjahressieger Wulschner zum Auftakt im geschlagenen Feld

Vorjahressieger Holger Wulschner hatte mit dem Ausgang der ersten Springprüfung beim 19. Pferdefestival in Redefin nichts zu tun. Der 54 Jahre alte Groß Viegelner kam am Freitag in einer Internationalen Springprüfung der Kleinen Tour mit seinem neun Jahre alte Holsteiner Wallach Casallvano mit drei Fehlerpunkten in 84,02 Sekunden über den Parcours und belegte Rang 36 unter 59 Startern.

von dpa

04. Mai 2018, 16:41 Uhr

Der Sieg ging an Sören Pedersen aus Dänemark, der mit der acht Jahre alten Stute Tailormade Chacladine fehlerfrei blieb und 62,52 Sekunden benötigte. Heiko Schmidt aus Neu-Benthen bei Lübz, der im Vorjahr das Championat von Redefin für sich entschieden hatte, wurde auf der acht Jahre alten Stute Chandra mit null Fehlern und 65,98 Sekunden Sechster.

Beim ersten internationalen Reitturnier der Saison in Mecklenburg-Vorpommern gehen auf dem über 200 Jahre alten Landgestüt bis zum Sonntag Reiter aus 15 Nationen an den Start. Zu den Top-Favoriten gehören der letztjährige Riders-Tour-Gewinner Markus Beerbaum aus Thedinghausen und seine Ehefrau Meredith Michaels-Beerbaum, Italiens Erfolgsreiter Emanuele Gaudiano und der niederländische Mannschafts-Weltmeister Jur Vrieling.

Auf dem Programm werden insgesamt 29 Spring- und Dressurprüfungen stehen, die mit insgesamt 155 000 Euro dotiert sind. Höhepunkte des Drei-Sterne-Turniers sind neben dem Championat und dem Großen Preis in der Dressur unter anderem Qualifikationen zu den DKB-Bundeschampionaten der jungen Dressurpferde sowie der Nürnberger Burg-Pokal. Der Etat des Festivals beläuft sich auf 660 000 Euro.