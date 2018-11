Schulen : Vorlesetag: Justizministerin liest Märchen

Am bundesweiten Vorlesetag hat Justizministerin Katy Hoffmeister (CDU) Kitas in Kavelstorf und Dummerstorf bei Rostock besucht und den Kindern Märchen vorgelesen. Vorlesen stärke die sozialen Kompetenzen und fördere die Lust der Kinder an Kommunikation, sagte Hoffmeister am Freitag. «Die Kinder werden durch das Vorlesen auch animiert, selbst zu lesen.» Ausgesucht habe sie das Märchen «Vom Fischer un sin Fru».

von dpa

16. November 2018, 11:29 Uhr

Der Vorlesetag ist eine gemeinsame Aktion der Stiftung Lesen, der «Zeit» und der Stiftung der Deutschen Bahn, die zum 15. Mal stattfand. Das Jahresthema sei «Natur und Umwelt». Bundesweit hatten sich nach Veranstalterangaben mehr als 650 000 Vorleser und Zuhörer angemeldet, im Nordosten unter anderem in Anklam, Schwerin und Rostock.