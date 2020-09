Der Landkreis Vorpommern-Greifswald ist in einem bundesweiten Wettbewerb als eine von sieben Smarten Landregionen in Deutschland ausgewählt worden. In den kommenden vier Jahren kann er für die Umsetzung digitaler Ideen mit bis zu einer Million Euro vom Bundeslandwirtschaftsministerium rechnen.

von dpa

24. September 2020, 17:26 Uhr