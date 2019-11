Kommunen : Vorpommern-Greifswald senkt Kreisumlage

Die Dörfer und Städte im Osten Mecklenburg-Vorpommerns können 2020 und 2021 mit mehr Geld rechnen. Der Kreistag Vorpommern-Greifswald hat am Montag mit großer Mehrheit einen Doppelhaushalt beschlossen, in dem die Kreisumlage zweimal gesenkt wird. So sinkt die Umlage von bisher 45,5 auf 44,75 Prozent und 2021 auf 42,5 Prozent. Der Gesamthaushalt umfasst rund 476 Millionen Euro und sieht ein Minus von rund zehn Millionen Euro vor. «Wir wollen bis 2026 schuldenfrei sein, aber das ist noch ein langer Weg der Selbstdisziplin», erklärte der Finanzausschussvorsitzende Sascha Ott (CDU).

von dpa

25. November 2019, 18:31 Uhr

Der Landkreis hat wie der Nachbarkreis Mecklenburgische Seenplatte wegen hoher Altschulden einen Konsolidierungsvertrag mit dem Land. Die Altschulden von rund 160 Millionen Euro konnten bereits auf rund 100 Millionen Euro gesenkt werden. Nach Angaben von Ott soll verstärkt in Kreisstraßen, sanierungsbedürftigen Alleen und den Verwaltungsstandort Anklam investiert werden. Besonders heftige Kritik äußerten mehrere Redner an der mangelnden Finanzierung von Schulsozialarbeitern durch das Land.

Kreisumlagen legen fest, wie viel Geld die Kommunen an die Kreise weiterreichen müssen. Sie liegen im Nordosten in den sechs Kreisen bisher zwischen 46,3 und 39,5 Prozent. Der Großkreis Vorpommern-Greifswald reicht von Wolgast und Greifswald über Usedom bis Pasewalk. Die Region an der Grenze zu Polen gilt abseits der Tourismushochburgen auf Usedom und der Stadt Greifswald als besonders strukturschwach.