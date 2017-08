Katastrophenschutz : Vorpommern-Greifswald setzt im Notfall auf Amateurfunker

Vorpommern-Greifswald bezieht als bundesweit einer der ersten Landkreise Funkamateure in seine Arbeit im Krisenfall ein. Eine Kooperationsvereinbarung mit dem Ortsverband Greifswald des Deutschen Amateur-Radio-Clubs wird am heutigen Mittwoch in der Kreisfeuerwehr-Zentrale in Gützkow unterzeichnet. Hintergrund des Vorhabens ist, dass Amateurfunker ihr Netz in Notfällen noch nutzen können, wenn Internet und andere Kommunikationswege nicht mehr funktionieren. In Gützkow wurde dazu eine Notfunkstation eingerichtet.