Wirtschaftspolitik : Vorpommern soll mehr mit weichen Standortfaktoren werben

Ostsee, Kita, Schloss am See - Mecklenburg-Vorpommern sollte nach Angaben von Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) mehr als bisher mit seinen weichen Standortvorteilen um Investoren werben. «Neben einer gut ausgebauten Infrastruktur sind vorhandene Kindertagesstätten, Schulen sowie ein attraktives Wohnumfeld und Freizeitangebot wichtige Faktoren für eine Standortentscheidung», sagte Glawe am Freitag in Greifswald bei einem Treffen der Wirtschaftsförderer aus allen Regionen des Landes. Wer im Nordosten investiert, brauche motivierte Mitarbeiter, die sich wohlfühlen.