Film : Vorpremiere von Dokumentarfilm „Wem gehört mein Dorf?“

Viele heute touristisch geprägte Orte an den Küsten haben in den vergangenen Jahrzehnten einen teils dramatischen Strukturwandel erlebt. Ein Film geht der Frage nach, ob das ein unausweichliches Schicksal ist.

Göhren | In Göhren auf Rügen wird am Samstag in einer Vorpremiere der Dokumentarfilm „Wem gehört mein Dorf?“ gezeigt. Die Regie führte der von Rügen stammende Christoph Eder. Es sei am Beispiel seines Heimatorts ein persönlicher Film über das Wesen der Demokratie entstanden. Nirgendwo sei die politische Mitbestimmung so unmittelbar wie in der Lokalpolitik, tei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.