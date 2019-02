Denkmäler : Vorschläge für Denkmalpreise des Landes 2019 gesucht

Nach dem Debakel um den Landesdenkmalpreis 2018, den die Geehrten nicht annahmen, sucht das Bildungsministerium jetzt Vorschläge für die diesjährige Auszeichnung. Der Friedrich-Lisch-Denkmalpreis ist mit 4000 Euro dotiert, der «Denk mal!»-Preis für Kinder und Jugendliche mit 700 Euro, wie das Ministerium am Freitag in Schwerin mitteilte. Die Auszeichnungen sollen am bundesweiten Tag des offenen Denkmals am 8. September bei der zentralen Veranstaltung des Landes überreicht werden. Die Vorschläge müssen bis zum 31. Mai im Ministerium eingehen, wie es hieß. Sie würden von einer unabhängigen Fachkommission bewertet.

von dpa

15. Februar 2019, 14:52 Uhr

Denkmalpflege gehe alle an, sagte Bildungsministerin Birgit Hesse (SPD). Der Landesdenkmalpreis soll Menschen würdigen, die Geschichte auf besondere Weise für die nächsten Generationen bewahren.

Im vergangenen Jahr war eine Gruppe ehrenamtlicher Bodendenkmalpfleger von der Insel Rügen gekürt worden. Doch sie nahm den Preis nicht an. Mitglieder der Gruppe hatten im Januar 2018 einen spektakulären Silberschatz bei Schaprode mit wertvollen Münzen aus der Zeit des Dänenkönigs Harald Blauzahn gefunden.

Innerhalb des achtköpfigen Teams kam es zu Streit, weil der Fund in der Öffentlichkeit vor allem einem Mitglied zugeschrieben worden war. Das Preisgeld wurde schließlich dem Landesarchäologen Detlef Jantzen zur Verfügung gestellt, um Weiterbildungen der ehrenamtlichen Bodendenkmalpfleger und Exkursionen zu finanzieren.