Agrar : Vorsichtiger Start in die Getreideernte

Die ersten Landwirte in Mecklenburg-Vorpommern testen die Getreideernte. Im Landkreis Vorpommern-Rügen habe ein Betrieb mit der Ernte von Gerste begonnen, teilte der Landesbauernverband in Neubrandenburg am Freitag mit. Im Südwesten, im Landkreis Ludwigslust-Parchim, laufe zum Teil der Probedrusch. Zuvor hatte der Sender NDR 1 Radio MV darüber berichtet. Von einem flächendeckenden Erntebeginn im Land könne noch nicht die Rede sein, sagte der Pflanzenbaureferent des Landesbauernverbandes in Neubrandenburg, Frank Schiffner. «Das unbeständige Wetter erleichtert die Entscheidung, noch nicht zu beginnen», sagte er.

von dpa

03. Juli 2020, 15:49 Uhr