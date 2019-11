Umwelt : Vorstoß zur Beseitigung von Munition in Nord- und Ostsee

Mit den Munitionsaltlasten in Nord- und Ostsee vor allem aus dem Zweiten Weltkrieg wird sich die Umweltministerkonferenz in Hamburg befassen. Etwa 1,6 Millionen Tonnen befänden sich allein in deutschen Meeresgebieten und sollten in den nächsten Jahrzehnten geborgen werden, sagte Schleswig-Holsteins Umweltminister Jan-Philipp Albrecht (Grüne) am Donnerstag in Kiel. Der Staat habe das Problem 50 Jahre negiert. Inzwischen hätten Studien gezeigt, dass Muscheln und Fische durch aus Munition ausgetretene Giftstoffe belastet seien - ein Problem, das durch den Zerfall von Munition zuzunehmen drohe.

von dpa

07. November 2019, 13:39 Uhr

Die Küstenländer Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen wollen mit einem gemeinsamen Antrag auf der Umweltministerkonferenz eine Handlungsstrategie initiieren, damit Bund, Länder und die EU das lange vernachlässigte Problem anpacken. Dabei geht es zunächst vor allem um neue wissenschaftliche Studien. Die Konferenz findet vom 13. bis 15. November in Hamburg statt.