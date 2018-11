Wahlen : Wähler in Torgelow bestimmen neuen Bürgermeister

von dpa

08. November 2018, 10:02 Uhr

In der Gießereistadt Torgelow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) wird am Sonntag ein neuer Bürgermeister gewählt. Zur Wahl stehen Bauamtsleiterin Kerstin Pukallus und Stadtvertreter Dan Schünemann (Alternative für Torgelow), wie ein Sprecher der Wahlleitung am Donnerstag erklärte. Die 55-jährige Amtsleiterin und der 43-jährige Elektroinstallateur treten als Einzelbewerber an und sind aus Torgelow. Die Wahl ist nötig, weil der langjährige Amtsinhaber Ralf Gottschalk (parteilos) nach einer Krankheit im September gestorben ist. Zur Wahl aufgerufen sind rund 7700 Frauen, Männer und Jugendliche ab 16 Jahren. Es ist in diesem Jahr die letzte Wahl eines hauptamtlichen Bürgermeisters im Nordosten.