Unfälle : Wagen fängt auf Autobahn 24 Feuer: Fahrer löscht den Brand

von dpa

erstellt am 04.Nov.2017 | 14:18 Uhr

Großes Glück hatte ein französischer Autofahrer am Samstag: In seinem Wagen brach auf der Autobahn 24 kurz hinter Zarrentin (Landkreis Ludwigslust-Parchim) Feuer aus. Der 28 Jahre alte Mann fuhr auf den Standstreifen und löschte den Brand mit einem Feuerlöscher, wie die Polizei am Samstag mitteilte. In Frankreich sind Feuerlöscher in Autos Pflicht. Der Schaden am Wagen liege bei rund 4000 Euro.

Pressemitteilung der Polizei