Landtag : Wahlen 2021: Fraktionen mehrheitlich für einen Wahltag

Die Fraktionen im Schweriner Landtag befürworten mehrheitlich, die Neuwahl des Parlaments im kommenden Jahr am gleichen Tag mit der Bundestagswahl durchzuführen. «Es gibt gute sachliche Gründe, die für einen gemeinsamen Wahltermin sprechen», sagte CDU-Fraktionschef Torsten Renz am Montag in Schwerin. So könnten Kosten gespart und die zeitlichen Belastungen für die ehrenamtlichen Wahlhelfer begrenzt werden. Auch die Umstände der Corona-Pandemie sprächen für einen einheitlichen Wahltag im kommenden Herbst.

von dpa

24. August 2020, 16:30 Uhr