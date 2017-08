Wahlen : Wahlkampf: Parteien setzen auf Plakate und nutzen neue Wege

vergrößern 1 von 1 Foto: Bernd Wüstneck 1 von 1

Der wachsende Schilderwald an den Straßenrändern erinnert an die bevorstehende Bundestagswahl Ende September. Obwohl der Einfluss von Wahlplakaten auf das Wählerverhalten unter Experten umstritten ist, halten die Parteien auch in Mecklenburg-Vorpommern an der traditionellen Werbung mit Politikerporträts und eingängigen Sprüchen fest. Gegen die Plakatflut der sechs größeren Parteien, die sich berechtigte Hoffnungen auf den Einzug in den Bundestag machen können, kommen kleinere kaum an. Allerdings nutzen die Parteien zunehmend auch die sozialen Medien, um ihre Botschaften unter das Wahlvolk zu bringen und Stimmung für sich zu machen, ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur. Über die Kosten der Wahlwerbung gaben nicht alle freimütig Auskunft.

