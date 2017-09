Wahlen : Wahlkampfabschluss in Neubrandenburg mit Thüringer Höcke

Bei einem Wahlkampfauftritt der AfD im Wahlkreis 16 (Mecklenburgische Seenplatte I - Vorpommern-Greifswald II) werden heute auch der umstrittene Thüringer Björn Höcke und der Landesvorsitzende von Sachsen-Anhalt, Andre Poggenburg, erwartet. In dem Wahlkreis, der von Neubrandenburg über Pasewalk bis Wolgast reicht, will AfD-Landtagsvizefraktionschef Enrico Komning der CDU das bisher sicher geglaubte Direktmandat abnehmen. Die Polizei sichert die Kundgebung auf dem Markt mit einem größeren Aufgebot. Bei den Landtagswahlen 2016 verlor die CDU in dieser Region drei Mandate an die AfD und eines an die SPD. Für Komning soll es der Wahlkampfabschluss sein.