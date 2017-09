Wahlen : Wahlkampfabschluss: Merkel bummelt durch Stralsund

Zum letzten Mal vor der Bundestagswahl hat die CDU-Spitzenkandidatin Angela Merkel am Samstag ihren Wahlkreis an der Ostseeküste besucht. In Stralsund machte die Bundeskanzlerin an der Seite von Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU) einen Bummel über die Einkaufsmeile der Welterbestadt und verteilte Info- und Werbematerial. Ein Mann aus Hamburg bat sie eindringlich: «Vergessen Sie die Umwelt nicht», wozu sie zustimmend nickte. Zahlreiche Bürger, zumeist Touristen aus anderen Bundesländern, schüttelten ihr die Hand, baten um Fotos, Autogramme und Selfies mit der Kanzlerin.