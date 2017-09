Wahlen : Wahlkampfendspurt: Merkel in Wismar und Schwerin

vergrößern 1 von 1 Foto: Armin Weigel 1 von 1

Im Kampf um die Erststimmen, also um das Direktmandat, geht Merkel als Favoritin ins Rennen, genauso wie um die Zweitstimmen, mit der die Stärke der Parteien im kommenden Bundestag festgelegt wird. Im Wahlkreis 15 Vorpommern-Rügen-Vorpommern-Greifswald I, den sie seit ihrer ersten Bundestags-Nominierung im Jahr 1990 stets gewonnen hat, tritt die Kanzlerin gegen die Bundestagsabgeordneten Kerstin Kassner (Linke), Sonja Steffen (SPD) sowie den Fraktionschef der AfD im Schweriner Landtag, Leif-Erik Holm, an.

Ihre letzten Auftritte hat Merkel dann am kommenden Samstag in ihrem Wahlkreis in Vorpommern. Zunächst wird sie in Greifswald an einer von der Universitätsmedizin organisierten Wiederbelebungsaktion teilnehmen und später das Erntefest in Lauterbach auf Rügen besuchen.