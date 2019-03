Landtag : Wahlrecht für vollständig betreute Menschen in MV

Geistig Behinderte und psychisch Kranke, die unter Betreuung in allen Angelegenheiten stehen, sollen das Wahlrecht bekommen. Schon an der Kommunal- und Europawahl im Mai sollen sie teilnehmen dürfen. Grund für die nötige Änderung ist ein Richterspruch aus Karlsruhe.

13. März 2019, 14:33 Uhr

Geistig Behinderte und psychisch Kranke, die für sämtliche Angelegenheiten einen Betreuer haben, erhalten ihr Wahlrecht zurück. Dafür wird das Landes- und Kommunalwahlgesetz geändert - am Mittwoch fand die erste Lesung im Landtag statt. Der Abgeordnete Torsten Koplin (Linke) sprach von rund 1600 Betroffenen in Mecklenburg-Vorpommern. Schon an der Kommunal- und Europawahl im Mai sollen sie teilnehmen dürfen. Dazu bedarf es noch einer zweiten Lesung des Gesetzentwurfs im Parlament. Grund für die Änderung ist ein Richterspruch aus Karlsruhe. Das Bundesverfassungsgericht hatte einen Passus im Bundeswahlrecht für verfassungswidrig erklärt, der Menschen unter Vollbetreuung wie in Mecklenburg-Vorpommern das Wahlrecht versagte.