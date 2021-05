Wahlen : Wahlumfrage: Rot-Schwarz droht Mehrheit zu verlieren

Die Chancen für eine Fortsetzung der rot-schwarzen Koalition in Schwerin sind laut einer Umfrage nicht so gut. Während SPD und CDU in der Wählergunst verlieren, sind die Grünen im Aufwind. Die Parteien geben sich dennoch optimistisch - und sprechen nicht über Corona.

Schwerin | Gut vier Monate vor der Landtagswahl deutet eine Umfrage auf Machtverschiebungen in Mecklenburg-Vorpommern hin. Die Regierungsparteien SPD und CDU verlieren demnach in der Wählergunst, während AfD, Grüne und FDP zulegen, wie die repräsentative Umfrage von Infratest-dimap im Auftrag von NDR, „Ostsee-Zeitung“ und „Schweriner Volkszeitung“ ergab. Die Grü...

