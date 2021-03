Tiere : Wal- und Delfinschützer fordern Ende der Stellnetzfischerei

Wal- und Delfinschützer haben an Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) appelliert, zum Schutz der Schweinswale in der Ostsee die Stellnetzfischerei zu verbieten.

Berlin | Nach Angaben der Schutzorganisation Whale and Dolphin Conservation (WDC) haben 115 Wissenschaftler aus zahlreichen Ländern einen entsprechenden Brief an Klöckner gerichtet. Jedes Jahr fielen Hunderte Schweinswale Stellnetzen zum Opfer, die immer noch überall ausgebracht werden dürften, teilte die WDC am Montag mit. Die kleine Population von rund 50...

