Brände : Waldbrand an ehemaligem Truppenübungsplatz: Evakuierungen

Zehn Hektar Kiefernwald sind am Donnerstag nordöstlich von Lübtheen bei Lübbendorf (Landkreis Ludwigslust-Parchim) in Brand geraten - am ehemaligen Truppenübungsplatz Lübtheen. Dieses Areal gilt als munitionsbelastet. Die Ortschaften Lübbendorf und Ramm nordöstlich der Stadt Lübtheen wurden am Abend evakuiert.

von dpa

09. August 2018, 19:06 Uhr

Es handle sich um eine vorbeugende Maßnahme, sagte Kreiswehrführer Uwe Pluss. Es gehe darum, Menschen in Ruhe und planvoll in Sicherheit zu bringen. Die 117 Einwohner von Lübbendorf und 19 Einwohner von Ramm sollten mit Unterstützung der Ordnungsämter Lübtheen und Hagenow-Land untergebracht werden.

Die Brandursache war zunächst unklar, wie die Polizei mitteilte. Bis zum Abend waren 17 Freiwillige Feuerwehren aus dem gesamten Landkreis mit insgesamt mehr als 100 Einsatzkräften im Einsatz.

Der Landkreis forderte zudem Unterstützung von Bundeswehr und Technischem Hilfswerk an. Bestätigt wurde bereits der Einsatz von zivilen Lösch- und Räumpanzern, die bereits Anfang Juli bei der Bekämpfung eines Brandes bei Groß Laasch erfolgreich waren, wie der Landkreis mitteilte.

Am Mittwochabend brannte ein Waldstück bei Moraas im selben Landkreis. 3500 Quadratmeter wurden in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung.