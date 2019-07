Brände : Waldbrand bei Lübtheen gelöscht

von dpa

08. Juli 2019, 17:01 Uhr

Der Waldbrand auf dem früheren Truppenübungsplatz bei Lübtheen in Südwestmecklenburg ist weitgehend gelöscht. Der Landrat des Kreises Ludwigslust-Parchim und Chef des Einsatzstabs, Stefan Sternberg (SPD), hob den seit 30. Juni bestehenden Katastrophenalarm am Montag auf. Das Feuer hat nach seinen Angaben etwa 1200 Hektar Wald in Mitleidenschaft gezogen und gilt damit als der größte Waldbrand in der Nachkriegsgeschichte Mecklenburg-Vorpommerns. Zeitweilig seien bis zu 3200 Einsatzkräfte aus ganz Norddeutschland abwechselnd an der Brandbekämpfung beteiligt gewesen, die durch hochgradige Munitionsbelastung des Gebietes erheblich erschwert war. Die Behörden ermitteln wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung.