Brände : Waldbrand bei Neustadt-Glewe: Verdacht der Brandstiftung

Ein Waldbrand hat bei Neustadt-Glewe (Landkreis Ludwigslust-Parchim) sechs Freiwillige Feuerwehren in Atem gehalten. Von dem Feuer am Montagnachmittag in der Nähe des Flugplatzes seien 6000 Quadratmeter trockenes Gras und Unterbewuchs betroffen gewesen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Brandstiftung sei nicht ausgeschlossen, eine entsprechende Anzeige aufgenommen worden.

von dpa

07. April 2020, 09:57 Uhr

Der Deutsche Wetterdienst hatte aufgrund des aktuell trockenen Wetters bereits Ende März vor einem Steigen der Waldbrandgefahr im Osten Deutschlands gewarnt. Zur trockenen Luft komme hinzu, dass in den Wäldern noch vertrocknetes Laub und Gras vom Herbst liege.