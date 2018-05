Umwelt : Waldolympiade für Grundschüler gestartet

Die Waldolympiade 2018 für Kinder ist eröffnet. Ohne olympisches Feuer, aber mit Feuereifer vergleichen sich die Schüler in originellen Disziplinen. Zur Eröffnungsveranstaltung im Forstamt Bad Doberan (Landkreis Rostock) traten nach Angaben des Agrar- und Umweltministeriums aus zwei Grundschulen jeweils drei Klassen an zwölf verschiedenen Stationen gegeneinander an. Dabei ging es um das Erkennen von Baumarten und Geräuschen des Waldes. Die Mädchen und Jungen maßen sich aber auch in sportlichen Wettkämpfen wie Zapfenzielwurf und Holzstapel umsetzen.

von dpa

03. Mai 2018, 10:06 Uhr

Bis zu den Sommerferien werden sich nach Angaben des Agrarministeriums mehr als 300 Schulklassen an 83 Waldolympiaden in allen Forstämtern des Landes beteiligen, um ihre Kräfte, ihre Geschicklichkeit und ihr Wissen zu vergleichen. Die Tagessieger erhalten jeweils einen Pokal.